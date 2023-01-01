HDI Sigorta bir ilk
“Yeşil Ofis Belgesi”ni almaya hak kazanan ilk sigorta şirketi oldu.
HDI Sigorta, yine bir ilke imza attı ve WWF-Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından verilen “Yeşil Ofis Belgesi”ni almaya hak kazanan ilk sigorta şirketi oldu. HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, Yeşil Ofis Belgesini WWF Genel Müdürü Engin Şenol’un elinden aldı. WWF ile Nisan 2013’te sözleşme imzalayan HDI Sigorta yoğun bir alt yapı çalışması ile geçirdiği Haziran ayı sonunda programa dahil oldu. Elektrik ve su tüketimini azaltmayı, ayrıca çalışanlarını bilinçlendirmeyi hedefleyen şirket yetkilileri WWF tarafından verilen 1 senelik süre bitmeden, henüz 7. ayda hedeflerini gerçekleştirdi ve belgeyi almaya hak kazandı. Şirket içi gönüllü katılımlarla ve ağaç dikimi gibi etkinliklerle desteklenen proje kapsamında HDI Sigorta’nın 7 ayda yapmış olduğu elektrik tasarrufu 4 kişilik ailenin “41” yıllık elektrik tüketimine denk geliyor.
HDI Sigorta, yine bir ilke imza attı ve WWF-Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından verilen “Yeşil Ofis Belgesi”ni almaya hak kazanan ilk sigorta şirketi oldu. HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, Yeşil Ofis Belgesini WWF Genel Müdürü Engin Şenol’un elinden aldı. WWF ile Nisan 2013’te sözleşme imzalayan HDI Sigorta yoğun bir alt yapı çalışması ile geçirdiği Haziran ayı sonunda programa dahil oldu. Elektrik ve su tüketimini azaltmayı, ayrıca çalışanlarını bilinçlendirmeyi hedefleyen şirket yetkilileri WWF tarafından verilen 1 senelik süre bitmeden, henüz 7. ayda hedeflerini gerçekleştirdi ve belgeyi almaya hak kazandı. Şirket içi gönüllü katılımlarla ve ağaç dikimi gibi etkinliklerle desteklenen proje kapsamında HDI Sigorta’nın 7 ayda yapmış olduğu elektrik tasarrufu 4 kişilik ailenin “41” yıllık elektrik tüketimine denk geliyor.