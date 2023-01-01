İşitme engellilerden “Grease” müzikali

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, “Ulaşımda, İletişimde ve Hayatın İçerisinde Ben de Varım” projesi kapsamında bu yıl işitme engelli bireylerin istihdamına yönelik bir sempozyum düzenlendi.





Sempozyuma Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de katıldı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray, sempozyumda yaptığı konuşmada, “Engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayata eşit katılımını destekliyoruz” derken Avea Genel Müdürü Erkan Akdemir, "Engelli istihdamına yönelik projeyle 3 bin 201 engellinin işe yerleştirilmesini sağladık” diye konuştu. Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv ise Turkcell'de 500'den çok engellinin çalıştığını, Türk Telekom Genel Müdürü Tahsin Yılmaz da şirketinde 537 engelli çalışan bulunduğunu söyledi.