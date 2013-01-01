İstanbul İl Özel İdaresi’nden 24 yeni okul

Her yıl bütçesinin yüzde 40’ını eğitim yatırımlarına ayıran İstanbul İl Özel İdaresi 2013-2014 eğitim dönemine; 18 ilköğretim okulu, 3 lise, 3 anaokulunun yanı sıra, onarımı yapılan 37 okul ve eksikliklerini giderdiği birçok okulla girdi.





Ayrıca, hayırsever vatandaşların yaptığı bağışlar yoluyla da yeni eğitim döneminde 8 anaokulu, 3 ilköğretim okulu, 2 lise, 3 spor salonu ve 2 yurt binası eğitimin hizmetine kazandırıldı. Bu okullarda öğrenciler toplam 180 derslikte eğitim alabilecek.

Okulların donatım malzemesi ihtiyaçlarını da karşılayan İstanbul İl Özel İdaresi, yeni eğitim döneminde çift kişilik öğrenci sırası, çelik emaye yazı tahtası, öğretmen kürsüsü, sınıf dolabı ile aralarında meslek liselerinin ihtiyaçlarının da bulunduğu donanımların okullara dağıtımını da gerçekleştirdi. Donatım malzemelerine 12 milyon 623 bin TL harcama yapan İdare, eğitim kurumlarımızda doğacak eksikliklerin giderilmesine de devam edecek.