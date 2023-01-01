İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nin fidanları

“Temiz Çevre Temiz Maden”





İstanbul Maden İhracatçıları Birliği İMİB tarafından “Temiz Çevre Temiz Maden” sloganıyla hayata geçirilen, Türkiye genelinde 1,5 milyon fidan dikme hedefli proje kapsamında Bilecik’e 20 bin çam fidanı dikildi. İMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Keleş, “Maden ihracatçıları olarak ülkemizde çevreye saygılı madencilik anlayışını benimsiyoruz. Bu doğrultuda çevreye olan duyarlılığımızın bir göstergesi olarak 2023 yılına kadar Türkiye’nin çeşitli bölgelerine 1,5 milyon fidan dikmeyi hedefliyoruz” dedi.