“İyi Dersler Şoför Amca” Projesi başlıyor

Michelin’in taşımalı eğitim sisteminde görevli servis şoförlerinin trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim konularında eğitilmesini amaçladığı “İyi Dersler Şoför Amca” projesi yeni paydaşlarıyla yoluna devam ediyor.

Michelin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları’nın işbirliğiyle “Trafikte Sorumluluk Hareketi” kapsamında hayata geçirilen proje, Ankara’da gerçekleştirilen Çalıştay ile çalışmalarına başladı. Çalıştay’a; projenin ilk yıl saha uygulamalarının yapılacağı Balıkesir, Edirne, Gaziantep, Isparta, Karabük, Kars, Malatya, Muğla, Nevşehir ve Trabzon illeri taşımalı eğitim şube müdürleri, TŞOF, eğitim sürecinde görev alan servis firması ve şoförü ile akademisyenler de katkı sundu.