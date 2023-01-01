Kadir Has Üniversitesi’nde UNESCO Kürsüsü

UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) Genel Direktörü Irina Bokova ile Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Aydın, ‘Dünya Miras Alanları’nın korunması adına yapılacak çalışmalar için bir ortaklığa imza attı.

Üniversitede kurulan “Dünya Miras Alanlarının Yönetimi ve Tanıtımı: Yeni Medya ve Toplumsal Katılım UNESCO Kürsüsü” tarafların imzasıyla çalışmalarına başladı. Kadir Has Üniversitesi UNESCO Kürsüsü, Kadir Has Üniversitesi’nin önderliği ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nun desteğiyle Türkiye ve bölge coğrafyasında bölgesel olarak kültürel mirasın korumasına hizmet edecek bir mükemmeliyet merkezi olma hedefiyle çalışacak.