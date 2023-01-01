Kale’nin yetiştirdiği ustalar Avrupa’da

İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı’nın (KSV), “İlk İşim Okullarda Değişim” projesi kapsamında Amasya'da düzenlediği “Seramik Yer ve Duvar Karosu Kaplamacılığı Meslek Edindirme Kursu”nu başarıyla tamamlayan 24 işsiz kursiyer, ustalık sertifikasına kavuştu.





Aldıkları belgeyle, AB kriterlerine uygun ve nitelikli işgücüne sahip usta statüsünü elde eden kursiyerler, böylece zanaatlarını herhangi bir Avrupa ülkesinde icra etme şansını da yakalamış oldu.

Kale Grubu Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Direktörü Hande Sarantopoulos, “Seramik Yer ve Duvar Karosu Kaplamacılığı Meslek Kursları'na katılan gençlerimize, ustalık kazandırıyoruz” dedi.