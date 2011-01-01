Kaspersky Lab’den Darüşşafakalı çocuklara destek

Güvenli içerik ve tehdit yönetimi çözümleri lideri Kaspersky Lab, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çocuklar ve gençlerin dijital güvenlik konusunda bilinçlenmeleri için farklı çalışmalara imza atıyor.





Firma, bu amaç doğrultusunda son olarak Darüşşafaka Cemiyeti ile anlamlı bir sosyal sorumluluk hareketi başlattı. Bu hedefle hayata geçirilen kampanya doğrultusunda, kişisel bilgisayarlar için yapılacak Kaspersky DVD ve kutu ürün alışverişlerinin artık 1 TL’si, Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlanıyor