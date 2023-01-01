KİM Marketler zincirinden engellilere

Kadın girişimcileri desteklemek için ...





Perakende sektörü şirketlerinden KİM Marketler Zinciri, raflarını engellilerin ürettiği ürünler için açıyor. 'Engelsiz Köşe' adı verilen proje ile her mağazada özel bir bölüm engellilerin ürettiği ürünlerin satışı için ücretsiz olarak ayrıldı. Satıştan elde edilen gelirin tamamının Bağcılar Engelliler Sarayı'na bağışlanacağını ifade eden Kim Marketler Zinciri Genel Müdürü Hamit Akçay, "Kadın girişimcileri desteklemek için başlattığımız ‘Değer Köşesi’ uygulamasını şimdi de engelliler için devreye soktuk. İlk etapta 5 mağazamızda başlayan proje kısa bir zaman sonra 70'ten fazla mağazamızda uygulanacak” dedi.