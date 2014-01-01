Kipa 2014 Kurumsal Sorumluluk Raporu

Kipa’nın Türkiye’deki dinamik genç nüfusa fırsatlar yaratmak, sağlıklı yaşama destek olmak ve gıda israfını önlemeye yönelik gerçekleştirdiği çalışmaların sonuçlarını içeren Kurumsal Sorumluluk 2014 Raporu’nda, geçtiğimiz yıl 12 farklı projeyle 1 milyon 400 bin çocuk ve genç için yeni imkanlar yaratıldığı belirtiliyor.

Kipa’nın Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) işbirliğinde gerçekleştirdiği “İyi Yaşam” programı ise raporun öne çıkan projesi olarak görülüyor. Kipa CEO’su Jeff Adams, yayımladıkları 2014 Kurumsal Sorumluluk Raporu’nun, sorumlu ticaret yapmak, çevreye olumsuz etkileri azaltmak, iyi bir işveren olmak ve yerel toplulukları desteklemek adına yaptıkları çalışmaları özetlediğini belirtti.