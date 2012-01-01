Koç Holding’in, ‘Ülkem İçin!’

Koç Holding’in, Ülkem İçin Projesi’nin 2012-2013 yılı uygulaması olarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Alternatif Yaşam Derneği (AYDER) işbirliğinde hayata geçirdiği ‘Ülkem İçin Engel Tanımıyorum Projesi, tüm Türkiye’ye yayılıyor.





Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç’un proje başlarken verdiği “İki yıllık süreçte Koç Topluluğu çalışanlarının yüzde 70’inin Engelliliğe Doğru Yaklaşım Eğitimleri’ne katılması” hedefi projenin daha ilk yılında tamamlandı. Mustafa V. Koç yaptığı açıklamada, “Projenin ilk yılında Engelliliğe Doğru Yaklaşım Eğitimleri’ni Türkiye’ye taşımış olmanın gururunu yaşıyoruz. Önümüzdeki süreçte tüm şirket ve bayilerimizin fiziki şartlarını engelli dostu hale getirirken, ürün ve hizmetlerimizin bu yönde geliştirilmesi için çalışmalarımıza hız kazandıracağız” dedi.