Koç Holding’in ‘Ülkem İçin’ projesi engel tanımıyor

20 ilde düzenlenen “Engelliliğe Doğru Yaklaşım Eğitimleri”ne 27 bini aşkın kişi katıldı.





Koç Holding, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Alternatif Yaşam Derneği (AYDER) işbirliğinde hayata geçirdiği ‘Ülkem İçin Engel Tanımıyorum Projesi’ni Koç Topluluğu çalışanları ve Ülkem İçin Elçisi bayilerinin desteği ile tüm Türkiye’ye yaydı. 20 ilde düzenlenen “Engelliliğe Doğru Yaklaşım Eğitimleri”ne 27 bini aşkın kişi katıldı. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç şu bilgiyi verdi: “Projemiz ilk yılında tüm Türkiye’yi etkileyen duyarlılık bilinci ile büyük ve önemli adımlar attı. 2013 yılında projemizin uygulama adımları artarak devam edecek. 2013 yılında yüzbinlerce kişide farkındalık yaratmayı hedefliyoruz.