Koç Üniversitesi EÇADEM açıldı

Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri, İstanbul Kalkınma Ajansı, Kalkınma Bakanlığı, Sarıyer Belediyesi ve Boğaziçi Engelliler Derneği işbirliğiyle yürütülecek olan Koç Üniversitesi Engelli Çocuk ve Ailelerine Destek Merkezi’nin (EÇADEM) açılışına Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Koç Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Umran İnan da katıldı.

Koç Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı ve Sarıyer Belediyesi’nin işbirliğiyle kurulan EÇADEM’de Sarıyer bölgesinde engelli çocukların bilişsel, fiziksel, psikolojik, sosyal gelişimlerinin desteklenmesinin yanısıra engelli çocuğu olan annenin yükünün azaltılması, kendisine, sahip olduğu diğer çocuklarına ve eşine ayıracağı zamanın yaratılması ve bunun sonucunda aile bütünlüğünün korunması sağlanıyor.