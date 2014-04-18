Kredi Kayıt Bürosu’ndan sosyal sorumluluk projesi

www.hayaledingerceklestirelim.com adresine, 18 Nisan 2014 tarihine kadar başvurun. Şartları: Üniversite (lisans) öğrencisi olmalısınız. Toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmalısınız. Size söylenen; “Hayal Edin Gerçekleştirelim”!

Şu konularda yarışacaksınız: Çevre, eğitim, sağlık, spor, kültür–sanat ve diğer toplumsal konular. Fikrinizle (proje) yarışacaksınız. Kredi Kayıt Bürosu, birinci olursanız eğer, sizi “İngiltere’de 2014 Yaz Dönemi Eğitim Programı”na gönderecek. Jüride; Betûl Mardin, İbrahim Betil, Okan Bayülgen, Abbas Güçlü, Şelale Kadak, Kasım Akdeniz ve Arzu Çekirge bulunuyor.