LeasePlan çalışanlarının anlamlı mesaisi

LeasePlan’ın sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu yıl 31 ülkede tüm LeasePlan çalışanları faaliyet gösterdikleri ülkelerde sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdi. Okul cephelerinin boyanmasından, mahalle parklarının düzenlemesine kadar farklı projelerde gönüllü çalıştılar.

Bu amaçla Kocaeli’nde bulunan SHÇEK’e bağlı Kassel Çocuk Köyü’nde LeasePlan çalışanlarından 16 gönüllü, toplam 80 saatlik bir işgücüyle 0-3 yaş grubu 96 çocuğun yaşadığı evin oyun odasını yeniledi. Ekip, aynı evin çamaşır ve kurutma makinalarını da yenileriyle değiştirdi. Geçtiğimiz yıl tüm çalışanlarının katıldığı bir projeyle Kavacık Çavuşbaşı’nda 250 fidan diken ve LeasePlan fidanlığını oluşturan LeasePlan Türkiye, Kassel Çocuk Köyü’ndeki iyileştirme çalışmalarına önümüzdeki yılda da devam edecek.