Liselilerin “çılgın projeleri”

Biri tuzlama kamyonlarının giremediği yolların buzunu çözecek otomatik bir aygıt icat etti.





Diğeri servis şoförlerini öğrencilerin denetlemesini sağladı. Bir başkası hızından ötürü kırmızı ışıkta duramayacak arabaları önceden fark edip, karşı yönden gelen araç ve yayaları uyaran sistem geliştirdi… Bunlar Renault’nun, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği ‘Sizin Fikriniz Sizin Projeniz’ adlı uluslararası yarışmaya katılan liseli gençlerin “çılgın projeleri”. Yarışmanın 2013 Türkiye Birincisi Füsun Yönder Anadolu Lisesi bu yıl Türkiye'yi Fransa'daki uluslararası finalde temsil edecek. Total Oil Türkiye ve Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği yarışmaya destek veriyor.

