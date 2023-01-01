Mapfre’den; ‘Gönüllüyüm!’

Mapfre Genel Sigorta İnsan Kaynakları, İç İletişim, Eğitim ve Gelişim Grup Yöneticisi Necla Aksoy, bu sene kurumsal sosyal sorumluluk aktivitelerini artıracaklarını ve “Gönüllüyüm” adıyla Mapfre Gönüllüler Projesi’ni hayata geçireceklerini açıkladı.





Aksoy şu bilgiyi verdi: “Çalışanlarımız için, bireyin zaman ayıracağı ve katkıda bulunacağı, topluma olan borcunu ödeyebileceği bir sistem düşünüyoruz. Şirketin de katkısı var, bir yerden bir yere gitmeleri ya da bir yerde konaklamaları gerekiyorsa, bunlar şirket tarafından karşılanıyor. Çalışanlarımız ise bu işe zamanlarını ve gönüllerini koyuyor, gönüllüler projemiz buradan geliyor.”