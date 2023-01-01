MÜSİAD’dan engelleri kaldırmaya yönelik bir adım

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere staj imkanı sağlanmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

İstanbul’un 9 farklı semtinde bulunan Özel Eğitim Kurumu’nun öğrencileri protokol töreni öncesi MÜSİAD Genel Merkezi’nde mini bir konser vererek, hazırladıkları ikramları davetlilere sundu. MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, "Genel merkez olarak yapmamız gereken, adıyla sembolik bir değer taşıyan bu protokolü sadece genel merkezlerimizde değil, farklı yerlerdeki şubelerimizde de üyelerimiz üzerinde farkındalık oluşmasını sağlamak, gerekli adımlarını atmak, promosyonunu, desteğini, ilgisini yerine getirilmesini sağlamak, sadece kağıt üzerinde kalan iki imza olarak bırakmamaktır" dedi. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör mesleki eğitim merkezlerinde yaklaşık 11 bin öğrencinin eğitim gördüğünü, staj dönemi gelen bütün öğrencilerin bu protokolden yararlanacağını söyledi.