Mustafa V. Koç: “Hem zihinlerde hem de sahada engelleri kaldırıyoruz”

Koç Holding tarafından 2012’de başlatılan “Ülkem İçin Engel Tanımıyorum Projesi” kapsamında bugüne kadar 125 bin 982 kişi “Engelliliğe Doğru Yaklaşım” eğitimlerine katıldı.

Proje; çalışanlar, şirketler ve bayiler tarafından büyük bir duyarlılıkla sahiplenilirken Koç Topluluğu Şirketleri’nin bayi ve mağaza prosedürlerine ‘Engelli Dostu Olma’ şartı eklendi. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, “Çalışmalarımızla hem zihinlerde hem de sahada engelleri kaldırmaya odaklandık. Proje başlangıcında belirlediğimiz hedeflerin çok ötesine ulaştık. Ne mutlu ki engelliliğe yaklaşımla ilgili algı değişikliği yaratmakla kalmadık. Bu bakış açısını iş süreçlerimize de yansıttık. Engelli bireylerin istihdamı ve sosyal hayata katılmaları yönünde sürdürülebilir bir yaklaşım geliştirdiğimize inanıyorum” dedi.