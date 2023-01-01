Okan Koleji’nden LÖSEV’e anlamlı bağış

Okan Koleji Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen Okanville kermesine katılan öğrenciler, evlerinden getirdikleri kırtasiye malzemeleri, kitap, oyuncak ve süs eşyalarını satarak topladıkları geliri LÖSEV’e bağışladılar.

Kermes boyunca sadece İngilizce konuşarak pratik yapan öğrenciler, alışverişte birbirleriyle yarıştı. Etkinliğe, veliler de destek verdi.

Öğrencilerin, bir sosyal sorumluluk projesinde aktif bir şekilde yer almalarının yanı sıra paylaşmanın ve sosyal sorumluluğun önemini de öğrenmelerini amaçlayan kermeste öğrencilerin kolejde öğrendikleri yabancı dili doğal bir ortamda kullanma fırsatını da buldular.