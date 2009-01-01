OMSAN’dan çevreye katkı

Ökombi ile Szeged - Wels ve Trieste-Salzburg hatlarında tırlarını...





OMSAN, Avusturya firması Ökombi ile gerçekleştirmekte olduğu demiryolu taşımaları kapsamında çevreye yaptığı katkıdan dolayı takdir belgesi aldı. OMSAN’a ödül, Ocak 2009 ile Aralık 2012 tarihleri arasında gerçekleştirdiği yurtdışı taşımalarda Macaristan (Szeged) - Avusturya (Wels) ve İtalya (Trieste) - Avusturya (Salzburg) hatlarında karayolu yerine demiryolu taşımacılığını tercih ettiği, bir Avusturya firması olan Ökombi ile Szeged - Wels ve Trieste-Salzburg hatlarında tırlarını karayolundan sevk etmek yerine demiryolu taşımacılığını seçtiği için verildi.