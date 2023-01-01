Özümüzle Üretiyoruz!

Engelli istihdamı alanında gerçekleştirilen Özümüzle Üretiyoruz Projesi

Engelli istihdamı alanında gerçekleştirilen Özümüzle Üretiyoruz Projesi ile 2005-2013 yılları arasında 3.201 engelli vatandaşımızın iş sahibi olmasına destek olan Avea, Türkiye’nin en büyük engelli kariyer projesinin sosyal boyutunu IPSOS tarafından hazırlanan “Engelliler Çalışma Hayatı Projesi Kalitatif Araştırma Raporu”nun sonuçlarıyla açıkladı.

Fiziksel Engelliler Vakfı (FEV) ile işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında iş arayışı içinde olan ve raporu bulunan engellilere ulaşarak iş başvurusu öncesi ve iş görüşmesi sürecinde kişilere eşlik edip yönlendirerek kesintisiz destek sağlanıyor. Bugüne kadar 10 bin 680 engelliyle mülâkat yapan FEV tarafından, 7 bin 513 engelli adayın iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Avea CEO’su Erkan Akdemir: “Projemizle, 3.353 engelli vatandaşımız sigorta ve iş güvencesi ve erken emekliliğin yanı sıra profesyonel ve düzenli bir iş ortamı ile düzenli bir gelirin de sahibi oldu” dedi.