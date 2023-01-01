Peugeot ile Engelsiz Yaşam

Hayat beraber olunca anlamlı”dır felsefesi...





Peugeot, Türkiye için önemli bir kurumsal sosyal sorumluluk çalışması olan "Peugeot ile Engelsiz Yaşam" projesini hayata geçirdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın desteklediği projenin diğer paydaşları, UNDP-Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve AYDER Alternatif Yaşam Derneği. Projenin amacı engelli bireylerin, toplumun geneliyle aynı yaşam alanlarını paylaşmasını sağlamak ve kendilerine ulaşılabilirlik sunmak. Bu da, engellilere yönelik konuları yönetimin iş modelleri içine yerleştiren bir yaklaşımla hedefleniyor. Proje’nin başlangıç fikri ise “Hayat beraber olunca anlamlı”dır felsefesine dayanıyor.