PİLOTT’ta üçüncü dönem başlıyor

Türk Telekom, Girişimleri Hızlandırma Programı PİLOTT ile girişimcilere destek olmaya devam ediyor.

İlk iki döneminde Türkiye’ye önemli girişimler kazandıran PİLOTT, üçüncü dönemi için 29 Mart’a kadar başvurular www.pilott.com.tr adresinden alınacak. Türkiye’de özel sektör bünyesinde hayata geçirilen ilk girişim hızlandırma programı olan ve girişimcilerle işbirliği yaparak yenilikçi ürün ve servisler geliştirmeyi amaçlayan PİLOTT, seçilen ekiplere çekirdek sermayesi, mentorluk, eğitim ve ofis alanı gibi birçok imkan sunuyor. Eylül’de PİLOTT Girişimcilik Zirvesi’nde açıklanacak sonuçlara göre en başarılı üç girişim 60, 30 ve 10 bin TL’lik girişim sermayesine ve Silikon Vadisi seyahatine katılmaya hak kazanacak. PİLOTT’a 1.5 yaşından genç şirketler tüzel başvuruda bulunabilirken henüz şirketleşmemiş, 18-40 yaş arasındaki üniversite öğrencisi veya mezunu olan girişimciler de ekip olarak başvurabilecek.