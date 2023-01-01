Reis Gıda’dan obezite ile savaş

Çocuklar başta olmak üzere tüm bireyleri, obezite konusunda bilinçlendirmeyi hedefleyen Reis Gıda, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ‘yaşanabilir bir dünya için sağlıklı ve dengeli beslenmeyi’ esas alan projeyi sürdürecek.

Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun konuyla ilgili şöyle konuştu: “Yanlış beslenme alışkanlığının bir sonucu olarak ortaya çıkan çağın hastalığı obezite, yeni nesillerin en büyük problemi olarak gündemimize girdi. Geleceğimiz olan çocuklarımızı düşünerek, 2009 yılında, ‘Geleneksel Lezzetler Sağlıklı Nesiller’ sloganımızla projemize başladık. Çalışmamızın ikinci aşamasında, ‘Abur Cubur Olacağı Budur’ ile yola çıkıp, bir sonraki aşamada ‘Abur Cubura Karnımız Tok’ sloganımızla projemizi büyüterek sürdürüyoruz.