Renault trafiği çocuklara emanet ediyor

Biri yol kasislerinin kent için enerji üretmesini sağladı. Diğeri belediyeyi harekete geçirip, okul yolunda eksik olan kaldırımı ve trafik işaretlerini tamamlattı, servis şoförlerini denetledi.

Bir diğeri küçüklere trafik kurallarını eğlenerek öğretecek bilgisayar oyunu programladı. Defne ağaçlarının trafik gürültüsünü azalttığını keşfeden de var... Bunlar; Renault’nun, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği ‘Sizin Fikriniz Sizin Projeniz’ adlı yarışmasına katılan liseli gençler. Sorun nasıl çözülürmüş, büyüklere öğrettiler. Girişim, önümüzdeki 10 yıl boyunca 1 milyon liseliyi harekete geçirmeyi hedefliyor.