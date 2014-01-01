Sabancı Vakfı’nın Ekim Zamanı

Sabancı Vakfı; 3 farklı hibe programıyla 8 yılda 107 projeye hibe desteği verdi

Sabancı Vakfı, Toplumsal Gelişme Hibe Programı (TGHP) kapsamında desteklediği sivil toplum örgütlerini geleneksel Ekim Zamanı Deneyim Paylaşım Toplantısı’nda buluşturdu. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın evsahipliğinde Sabancı Center’da düzenlenen toplantıya, 2013 yılında hibe almaya hak kazanan ve 2014’te çalışmalarını tamamlayan 9 sivil toplum örgütü katıldı. TGHP kapsamında Sabancı Vakfı’nın hibe desteğinin yanısıra bilgi ve tecrübe desteğini de alan sivil toplum örgütleri, yeni öykülere ilham vermek üzere, Türkiye’nin dört bir yanında hayata geçirdikleri kadın, genç ve engelli projelerinin öykülerini paylaştı.

2014 yılında 27 projeye 2 milyon TL hibe desteği: Türkiye’de hibe programlarının geliştirilmesinde öncülük eden Sabancı Vakfı’nın Toplumsal Gelişme Hibe Programı, Birleşmiş Milletler Ortak Programı ve Fark Yaratanlar Programı olmak üzere üç ayrı hibe programı yürüttüğünü belirten Güler Sabancı, “Hibe Programları çerçevesinde 8 yılda, 107 projeye hibe desteği sağladık. Sadece 2014 yılında 27 projeye 2 milyon TL hibe verdik” dedi. Güler Sabancı, 40. kuruluş yılını kutlayan Sabancı Vakfı’nın toplumda “sivil toplumun annesi” olarak anılmaya başlamasından mutluluk duyduğunu belirtti: “Adil ve demokratik bir toplum hedefiyle eşitsizlikleri azaltmaya, sivil toplumu güçlendirmeye çalışıyoruz. Kadın, genç ve engellilerin toplumsal hayata katılımlarını artıracak projeleri destekliyoruz. ‘Stratejik hayırseverlik’ anlayışıyla sivil toplum örgütlerini geliştirmeye odaklanıyor, fark yaratacak sonuçlar almaya çalışıyoruz.” Projelerin ekonomik katılım, engellilerin hak arayışı ve kadınlarda farkındalık/güçlendirme konularına yoğunlaştığına işaret eden Sabancı, en çok kadının ekonomik hayata katılımı, eğitim ve şiddet konularında başvuru alındığını aktardı.

“Yüzde 4’lük ekonomik büyüme toplumsal gelişmeye aktarılamamış”: Güler Sabancı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın 2014 yılı İnsani Gelişme Endeksi verilerine göre Türkiye’nin iki yıldır 187 ülke arasında 69’uncu sırada olduğunu, yıllık yüzde 4’lük ekonomik büyümenin toplumsal gelişmeye aktarılamadığını söyledi. Sabancı, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye 2014 Yılı İlerleme Raporu’ndaki sivil toplum vurgusundan da sözetti: “Her kademede, sivil toplumla devlet arasındaki danışma ve müzakere mekanizmalarının sistemli, yapısal ve kalıcı bir zemine oturtulması gerektiği vurgulanıyor. Bu noktada hepimize çok iş düşüyor. Sonuçları değiştirmek bizim elimizde...”

Kadın, genç ve engelliler için fırsat eşitliği: Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı ile kadın, genç ve engellilerle ilgili toplumsal farkındalık yaratılmasına, fırsat eşitliğinin sağlanmasına ve bu grupların topluma aktif katılımının artırılmasına yönelik projelere destek veriyor. Hibe Programı kapsamında desteklenen projelerin öykülerinin yeraldığı Ekim Zamanı Hibe Programı Öyküleri kitabı Sabancı Vakfı web sitesinde okuyuculara sunuluyor.



Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı: 2013’te Hibe Alan ve 2014’te Tamamlanan Projeler ve Proje Yürütücüsü Kurumlar ise şöyle:

- Haklarımızla Varız (Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği)

- Engelli Kadınların Hak Temelli Mücadele Adımları(Engelli Kadın Derneği)

- Karabiga Kadın ve Çocuk Merkezi (S.S.Karabiga Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi)

- Genç Bank (Toplum Gönüllüleri Vakfı)

- Çocuk Gelinler (Uçan Süpürge Kadın İletişimve Araştırma Derneği)

- İpekle Geleceğini Doku (Ödemiş Yöresi Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi)

- Sosyal Duvarları Yıkalım (Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği)

- Bilinçli Genç Mutlu Genç (Mardin Kadınİşbirliği Derneği)

- Engelli Hakları İzleme Grubu (Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği).