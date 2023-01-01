Sabancı Vakfı’nın karşılıksız bursları

Sabancı Vakfı, 39 yıldır başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine burs vererek; gençlerin geleceğine yatırım yapıyor.





Her yıl 380’i yeni olmak üzere, toplamda 1300’den fazla öğrenciye burs veren Sabancı Vakfı, 2013-2014 eğitim yılında da lisans ve ön lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerine burs desteği sağlayacak. Sabancı Vakfı’ndan burs almaya hak kazanan lisans düzeyindeki öğrencilere her ay 350 TL, ön lisans düzeyindeki öğrencilere ise 190 TL burs ödemesi yapılacak.