Samsung Akademi İstanbul’da 167 mezun daha

Samsung’un teknik meslek lisesi öğrencilerine yönelik uygulamalı eğitim programı olan “Samsung Akademi” İstanbul’da 8 farklı teknik meslek lisesinden 167 öğrenciyi daha mezun etti.

Samsung Electronics Türkiye Başkanı Yoonie Joung’un ev sahipliğinde gerçekleşen mezuniyet töreninde diplomalarını alan öğrenciler; proje sayesinde en güncel ekipmanlarla donatılmış laboratuvarlarda, uzman eğitmenler eşliğinde uygulamalı bir eğitimden geçtiler.

Samsung’un toplam 6.9 milyon TL’lik yatırımla, 2012’de İstanbul’da başlattığı ve 2013’de İzmir ve Ankara’da da açtığı “Samsung Akademi” iki sene sonunda toplam 628 mezuna ulaşmış bulunuyor.