Samsung Electronics’in uygulamalı eğitimi

Samsung Electronics, tüm dünyada gençlerin eğitimine destek olmak için yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi “Samsung Akademi”lerin sayısını, Türkiye’de arttırıyor.





“Samsung Akademi” programı kapsamında, Ekim 2012’de T.C. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle İstanbul’da başlatılan ilk uygulamanın ardından; Başkent Ankara’da ikincisinin hayata geçirilmesi amacıyla bir imza töreni düzenlendi.

Teknik meslek lisesi öğrencilerine yönelik Samsung Akademi çalışmaları kapsamında; öğrenciler Yenimahalle Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde kurulan yeni laboratuvarda uygulamalı teknik eğitim alma imkanına kavuşacak. Dört farklı ürün grubunu kapsayan ve güncel teknolojilerle uyumlu, teknik ekipmanlarla donatılmış laboratuvarda bir sene boyunca verilecek eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Samsung onaylı sertifika almaya hak kazanacaklar.