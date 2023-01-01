SAP kitap seslendiriyor

SAP Türkiye çalışanları engelliler için kitap seslendiriyor





SAP Türkiye, Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı’na (GETEM) destek vererek gönüllü çalışanları ile kitap seslendirme eğitimi aldı. SAP Türkiye Genel Müdürü Zeynep Keskin şu bilgiyi verdi: “GETEM, tasarladığı internet kütüphanesi projesiyle görme engellilerin bilgi kaynaklarına erişimini sağlamayı amaçlıyor. Biz de SAP Türkiye olarak bu projeyi destekliyoruz. Gönüllü çalışanlarımızın bilgisayarlarına ilgili program kuruldu. Böylece çalışanlarımız GETEM’in belirlediği kitaplardan bölümler seslendirecek.”