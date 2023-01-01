Shell & Turcas’tan çocuklara

Shell & Turcas’ın daha çok çocuğun özel eğitim almasına imkan sağlamak için Kocaeli Valiliği’nin kullanımına verdiği Derince’deki binası, ‘Derince Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Derince Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’ olarak eğitim faaliyetine başladı.

Okul, bölgede çok yoğun bir ilgi gördü. 2013-2014 eğitim ve öğretim dönemi içerisinde halihazırda okulda toplam 70 öğrenciye eğitim sağlanıyor. 110 öğrenci kapasiteli merkezde; 11 derslik, 6 bireysel oda, el sanatları, resim ve müzik atölyeleri, yemekhane, çocuk parkı ve basketbol sahası bulunuyor. Shell & Turcas Kurumsal İletişim Müdürü Yankı Özkan Yıldırır, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlayarak şunları söyledi: “Sosyal sorumluluk anlayışımızın temelinde, topluma doğrudan katkı sağlayan projeleri hayata geçirmek yatıyor. Umuyoruz ki bu okul, çocuklarımıza engelleri daha kolay aşmalarını sağlayacak.”