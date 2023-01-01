SİF İş Makinaları ve AKUT işbirliği

“Umut Sarının İçinde” projesi





SİF İş Makinaları ve AKUT işbirliğinde hayata geçirilen “Umut Sarının İçinde” projesi kapsamında belediyelerde görevli iş makinası operatörlerine yönelik kurtarma eğitimleri başlatıldı.STFA Yatırım Holding grup şirketlerinden SİF İş Makinaları’nın Türkiye’de afet sonrası arama kurtarma çalışmaları konusunda yaşanan sıkıntıları gidermek için AKUT (Arama Kurtarma Derneği) işbirliğiyle hayata geçirdiği “Umut Sarının İçinde” adlı projesi kapsamında verilen eğitimler başladı. Ataşehir, Beykoz, Başakşehir, Çekmeköy, Şişli ve Silivri Belediyelerinde görevli toplam 17 operatör eğitildi. Eğitimlerde, iş makinası operatörlerine Birleşmiş Milletler, İnsani İlişkiler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG) kılavuzuna uygun olarak AKUT’un deneyimlerinden, tüm dünyada ve Türkiye’de yaşanan doğru ve yanlış örneklerin derlendiği bir program uygulanıyor.