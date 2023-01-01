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Sinpaş GYO’dan çocuklara destek

Misyonu miras niteliğinde konutlar olan Sinpaş GYO 5 bin çocuğun giyim ihtiyaçlarını karşıladı.



Misyonu miras niteliğinde konutlar olan Sinpaş GYO, Türkiye'nin en büyük markalarını çatısı altında toplayan ‘Birleşmiş Markalar Derneği’nin; “Türkiye’nin markaları Türkiye’nin çocuklarını giydiriyor” kampanyasına desteklerini sürdürdü ve Çorum’da 5 bin çocuğun giyim ihtiyaçlarını karşıladı. Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik, “Gelecek, umut barındıran bir ifadedir. Bu nedenle güzel hayaller ve beklentilerle hepimiz gelecek için çalışıyoruz” dedi.

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