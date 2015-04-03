Tarıma Değer Katanlar

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından DenizBank sponsorluğunda hayata geçirilen “Tarıma Değer Katanlar” yarışmasının başvuruları başladı.

Bakanlığın il, ilçe müdürlük personeli ile 81 ilde bulunan ve sayıları 10.000 olan Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi (Tar-Gel) personelinin çalışmalarının aday gösterilebileceği yarışmaya her ilden en fazla 3 bireysel çalışma ve 1 proje katılabiliyor. Son başvuru tarihi 3 Nisan 2015. DenizBank KOBİ ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sun, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen bu yarışmayla tarıma değer katan ve toplumda fark yaratacak projelerin yaygınlaşmasına destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını, tarım sektörüne karşı sorumlulukları gereğince Banka’nın üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini söyledi.