TEB, KOBİ Danışmanları ve Aile Akademisi

TEB Aile Akademisi ile ödüle layık görüldü





Türk Ekonomi Bankası (TEB), Avrupa Komisyonu, CSR Europe ve Business in the Community işbirliğiyle düzenlenen, Türkiye ayağını ise Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği'nin yürüttüğü Avrupa KSS Ödüllerinde Büyük Şirket Kategorisi’nde TEB KOBİ Danışmanları ile; Etki Yönetim Kategorisi’nde ise TEB Aile Akademisi ile ödüle layık görüldü. TEB KOBİ Danışmanları projesiyle KOBİ’lerin nitelikli büyümesine ve rekabet gücü kazanmasına destek olan TEB, TEB Aile Akademisi ile de toplumun finansal okuryazarlık oranının yükseltilmesi için çalışıyor.