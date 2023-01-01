TEGV sosyal sorumluluk projesinin son ayağı

“Van'a son Adım”

Enerji yönetiminde uzman Schneider Electric’in 51 kişilik Koşu Takımı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) başlatmış olduğu “Hiç Van'a Koştun mu?” sosyal sorumluluk projesine destek vermek için Runtalya’ya katıldı. TEGV sosyal sorumluluk projesinin son ayağı olan Antalya Runtalya Maratonu’na katılan ‘Adım Adım’ koşucularının topladığı bağışlar, Van Erciş Adım Adım Öğrenim Birimi'nin inşası için kullanılacak. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Schneider Electric Pazarlama İletişimi Direktörü Meltem Çakıcı şöyle konuştu: “Bölgede depremden en çok etkilenenler tabii ki çocuklar. TEGV Van’daki çocuklar için ‘Adım Adım Öğrenim Birimi’ inşa etmeye karar verdi. Bizde Schneider Electric Koşu Takımı olarak, bu sosyal sorumluluk projesine destek vermek için koşmaya karar verdik.”