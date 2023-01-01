Telefon Kütüphanesi: 1 yılda 220 bin okur

Telefon Kütüphanesi'ndeki kitap sayısı yaklaşık 350'ye yükseldi.





Türk Telekom'un, Boğaziçi Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) işbirliğiyle geliştirdiği ve görme engellilerin ücretsiz kitap dinleyebildiği Telefon Kütüphanesi, Dünya Engelliler Günü'nde birinci yılını doldurdu. Türk Telekom Genel Müdürü Tahsin Yılmaz'ın verdiği bilgiye göre 1 yıl içerisinde 220 binden fazla arama alan ve 2 milyon dakikaya yakın dinlenen Telefon Kütüphanesi'ndeki kitap sayısı yaklaşık 350'ye yükseldi.