Torunlar Şirketler Grubu’nun sosyal sorumluluk projesi
“Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi” açıldı
Torunlar Şirketler Grubu’nun sosyal sorumluluk projesi olarak Bursa’da hayata geçirdiği Türkiye’nin 2. ‘Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi’ açıldı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bursa Valisi Münir Karoloğlu, Torunlar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun’un katılımıyla düzenlenen açılışa Bursa halkı da yoğun ilgi gösterdi. Açılışta Aziz Torun “Zorunlu eğitim dışında kalan zihinsel engelli çocuklarımız için üzerimize düşen sorumluluğumuzu yerine getirdik. Bu okul, öğrenme yetersizliği bulunan özel öğrencilerin eğitilerek iş ve sosyal hayata kazandırılmasını amaçlıyor. Öğrencilerimize okuma, yazma, el, göz ve kas işbirliğini sağlayacak uygulamalı atölye derslerinin yanı sıra konfeksiyon, el sanatları, yeme içme, hayvan bakımı, fidancılık gibi konularda da uygulamalı eğitimler verilecek” diye konuştu.
Torunlar Şirketler Grubu’nun sosyal sorumluluk projesi olarak Bursa’da hayata geçirdiği Türkiye’nin 2. ‘Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi’ açıldı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bursa Valisi Münir Karoloğlu, Torunlar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun’un katılımıyla düzenlenen açılışa Bursa halkı da yoğun ilgi gösterdi. Açılışta Aziz Torun “Zorunlu eğitim dışında kalan zihinsel engelli çocuklarımız için üzerimize düşen sorumluluğumuzu yerine getirdik. Bu okul, öğrenme yetersizliği bulunan özel öğrencilerin eğitilerek iş ve sosyal hayata kazandırılmasını amaçlıyor. Öğrencilerimize okuma, yazma, el, göz ve kas işbirliğini sağlayacak uygulamalı atölye derslerinin yanı sıra konfeksiyon, el sanatları, yeme içme, hayvan bakımı, fidancılık gibi konularda da uygulamalı eğitimler verilecek” diye konuştu.