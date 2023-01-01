Türk Telekom’dan 415 kadın sporcu

Türkiye, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında 112 madalya kazandılar.





Türk Telekom, Türk sporuna desteğini sürdürüyor. Amatör kategorilerde 46 spor kulübü çatısı altında 5 bine yakın sporcuya destek olan Türk Telekom’un 415 kadın sporcusu bulunuyor. Türk Telekom’un kadın sporcuları, 2012 yılında Türkiye, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında farklı kategorilerde aldıkları derecelerle toplam 112 madalya kazandılar. Geleceğin başarılı sporcularını oluşturacak gençleri doğru ellerde yetiştirmek üzere birçok branşta altyapı yatırımları yapan Türk Telekom’un desteklediği sporcular içinde kadın sporcular da başarılarıyla dikkat çekiyorlar.