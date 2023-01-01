Türk Telekom’dan cezaevindeki kadınlara mikro kredi

Kadın hükümlülere yönelik pilot mikro kredi uygulamasını başlatıyor.





Türk Telekom, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, İzmir Sanayici İşadamları Derneği, Gediz Üniversitesi, İzmir Valiliği ve Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüs alanında bulunan Kadın Ceza İnfaz Kurumu yönetimi ile birlikte kadın hükümlülere yönelik pilot mikro kredi uygulamasını başlatıyor. 50 kadın hükümlünün yararlanacağı uygulama Kadın Ceza İnfaz Kurumu Savcısı Turan Güzeloğlu’nun koordinasyonu ile yürütülecek. Türk Telekom CEO’su Tahsin Yılmaz, projenin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından da desteklendiğini söyledi.