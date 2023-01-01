Turkcell Gönüllüleri’nden “Ekonomiye Kadın Gücü“

Ekonomiye Kadın Gücü havuzunda toplanan fon 834 bin TL’yi buldu.





Turkcell ve TİSVA’nın dar gelirli kadınlar için başlattığı cepten kalkınma seferberliğine Turkcell Gönüllüleri de destek verdi. Düzenlenen kermeste girişimci kadınlara ev sahipliği yapan Turkcell Gönüllüleri el emeği ürünlere büyük ilgi gösterdi. Ekonomiye Kadın Gücü havuzunda toplanan fon ise 834 bin TL’yi buldu. Turkcell Gönüllüleri hem projeye hem de girişimci kadınlara maddi destek verdi. Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen kadın girişimciler kermeste ev ve el yapımı ürünlerini sergilediler ve sattılar.