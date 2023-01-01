Turkcell’in ‘afet’ performansı

Afet Durumlarında Kurumların Gösterdiği Esneklik ve İnovasyon





Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından “Afet Durumlarında Kurumların Gösterdiği Esneklik ve İnovasyon” konulu bir toplantı gerçekleştirildi. New York’ta, BM Genel Merkezi’nde yapılan etkinlikte Turkcell’in Van depreminde altyapısına yönelik performansı ve öncülük ettiği şeffaf bağış kampanyası ‘Van için Türkiye Kumbarası’yla dünyaya örnek gösterildi. Turkcell ayrıca üstün iletişim altyapısı ve yenilikçi uygulamaları nedeniyle UNDP’nin Türkiye’deki teknoloji partneri oldu.Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv toplantıda, “SMS’leri acil durum çağrısına çevirmeyi başardık, bu sayede vatandaşlarımızın hayatının kurtarılmasına vesile olduk” şeklinde konuştu.