“Ülkem İçin Engel Tanımıyorum Projesi” uzatıldı

Mayıs 2012’de başlayan projenin ulaştığı başarı ve yarattığı etki dikkate alınarak, Koç Holding’in Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Alternatif Yaşam Derneği (AYDER) işbirliğiyle başlattığı ”Ülkem İçin Engel Tanımıyorum Projesi”nin uygulama süresi bir yıl daha uzatıldı.

Farkındalık eğitimleri ile oluşan bilinç üzerine işletmelerde fiziki şartların iyileştirilmesi ve engellilerin sosyal yaşama katılmasına imkan verecek ürün, hizmet ve sosyal sorumluluk çalışmalarını çeşitlendirmek ve artırmak için projenin Mayıs 2015’e kadar devam etmesine karar verdi. Amaç, projenin etki alanını genişleterek, toplumun tüm kesimlerinde benzer ivmenin yakalanmasına öncü olmak. Mustafa V. Koç uygulama hakkında, “İki yıl dolmadan 68 bin Koç Topluluğu çalışanı ile 13 bin öğrencinin eğitim aldığını” söyledi.