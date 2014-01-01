Unilever ve WWF-Türkiye

100 ‘Yeşil Nokta’

Satış ve Müşteri Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Cem Tarık Yüksel’in verdiği bilgiye göre Unilever Türkiye, satış ve dağıtım noktalarının ekolojik ayak izini azaltmayı hedeflediği Yeşil Nokta Projesi’yle bugüne kadar 20 ‘Yeşil Nokta’ yaptı. Yeni hedef, 2014 sonuna kadar 50, 2015 sonuna kadar 100 ‘Yeşil Nokta’ya ulaşmak…

Yüksel işleyişi şöyle özetledi: “Çevresel ayak izimizin ortalama yüzde 68’i tüketici tarafında oluşuyor. Tüketiciyle buluştuğumuz kilit nokta olan mağazalarda ve dağıtım noktalarında gerçekleştirdiğimiz Yeşil Nokta Projesi ile bir yandan iş ortaklarımıza kazanım sağlarken, diğer yandan çalışanları ve tüketicilerimizi sürdürülebilir yaşama nasıl katkıda bulunabilecekleri konusunda bilgilendiriyoruz.”