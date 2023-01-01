Üniversitelerarası Sosyal Sorumluluk Yarışması

Kredi Kayıt Bürosu’nun, üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk konularındaki farkındalıklarını ve toplumsal sorunlara karşı duyarlılıklarını artırmak amacıyla başlattığı ve yoğun ilgi gören “Hayal Edin Gerçekleştirelim” yarışmasında en başarılı projeler belirlendi.

Çevre, eğitim, sağlık, spor, kültür sanat ve toplumsal konu kategorilerinde toplam 351 projenin başvurduğu yarışmada 8 proje ödüle hak kazandı.

Yarışmada “Büyük Ödül”ü jüriden en yüksek puanı alan toplumsal kategorisinde yer alan “Toplumdan Sivil Topluma” başlıklı projesiyle Sabancı Üniversitesi’nden Orhan Genç kazandı.

“Sosyal Medya Oylaması Birincilik Ödülü” ise çevre kategorisinde yer alan Ege Üniversitesi’nden Zeliha Şit ‘in oluşturduğu “Beni Geri Döndür” başlıklı projeye verildi.