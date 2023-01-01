Üniversitelilerden 351 proje

Kredi Kayıt Bürosu’nun, üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk konularındaki farkındalıklarını ve toplumsal sorunlara karşı duyarlılıklarını artırmak amacıyla başlattığı ve yoğun ilgi gören “Hayal Edin Gerçekleştirelim” yarışmasında son dönemece girildi.

Türkiye genelindeki ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin Çevre, Eğitim, Sağlık, Spor, Kültür Sanat ve Toplumsal konu kategorilerinde toplam 351 proje başvurusundan jüri 6 kategoride 30 projeyi seçti. Sonucu halk oylaması tayin edecek.