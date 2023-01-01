UPS’den ‘En Önemli Durağım’

UPS Türkiye, Önce Güvenlik anlayışı kapsamında; işyerinde güvenliğin önemini vurgulayabilmek için ‘En Önemli Durağım’ projesini başlattı.





Proje kapsamındaki etkinliklerde, operasyonda çalışan UPS’lilerin günün sonunda uğradıkları en önemli duraklarının aileleri ve evleri olduğu hatırlatılıyor. Çalışanların ailelerinin, İş Öncesi Toplantı’larına katılmaları sağlanarak, işyerinde güvenliğin özellikle aileler için ne derece değerli olduğu paylaşılıyor. Babalarının işyerlerini ziyaret eden UPS’nin minik misafirlerinin sayısı her geçen gün artıyor.

