Vaillant’dan göle hayat

Vaillant Türkiye, hızla kuruyan Burdur Gölü’nde, Doğa Derneği tarafından yürütülen kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Yaklaşık iki yıllık süreçte Doğa Derneği ve Vaillant, pek çok aktivite ve çalışmayı birlikte hayata geçirdi.





Vaillant Türkiye Genel Müdürü Levent Taşkın konuyla ilgili şöyle konuştu: “Vaillant Burdur Gölü’nü Kurtarma Projesi ile sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmalara yeni bir halka daha ekleyerek, toplumsal sorumluluğunun bilincinde bir firma olarak sektöründe önderlik yapmaya devam etmektedir. Bu proje Türkiye genelinde benzer sorunların yaşandığı tüm sulak alanlar için çözüm sağlayacak ve Türkiye’ye değer katacak önemli bir projedir.”