Vestel Ormanı 10 bin fidanla Ildırı’da yükselecek

Vestel, sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlerine 10 bin fidanlık Vestel Ormanı ile bir yenisini ekledi.

Vestel Ormanı, “Gelecek kuşaklar orman yok demesin” sloganıyla Ege Orman Vakfı ile birlikte Çeşme-Ildırı-Kadıovacık’ta oluşturuluyor. Vestel Ticaret Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Ergün Güler, doğal kaynakların üzerindeki baskıyı en aza indiren verimlilik odaklı üretim teknolojilerinden enerji tasarruflu ürünlerine kadar her aşamada çevreyi ve insanı dikkate aldıklarını vurguladı. Vestel, 10 bin fidanlık Vestel Ormanı’na fidan bağışında bulunan müşterilerine Doğa Dostu Sertifikası yollayarak teşekkür edecek. Kampanya kapsamındaki Vestel ürünlerini alan kullanıcılar, kendilerine kısa mesaj aracılığıyla iletilecek kod ile Vestel web sitesi üzerinden fidan bağışını gerçekleştirebilecek.